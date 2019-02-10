Yıldırım: "Sandıklara Sahip Olacağız, Oyumuzu Namusumuz Gibi Koruyacağız"

Yıldırım: "Sandıklara Sahip Olacağız, Oyumuzu Namusumuz Gibi Koruyacağız"

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: AA
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