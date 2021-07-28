Yıldırım sahadan yönetiliyor
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Yıldırım sahadan yönetiliyor

Yıldırım sahadan yönetiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşuyor.

Son olarak Zümrütevler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinledi. 'Yerinde ve birlikte yönetim' anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. 'Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her hafta 4-5 mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağına inanıyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşerilerimizle birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Mahalle ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Mahalle ziyaretleri bizim için çok önemli. Bugün Zümrütevler Mahallesi'nde de hemşehrilerimizle buluştuk, esnafımıza 'hayırlı işler' diledik, muhtarımızın taleplerini yerinde gördük. Yıldırım'ı makamdan değil sahadan yönetiyoruz. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım sahadan yönetiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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