Yıldırım, Rumeli Göçmenleriyle Buluştu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, Tuzla Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen "Rumeli-Selanik Göçmenleri Zerdeçal Günleri" etkinliğine katıldı.

"Kırmızı Gülün Ali Var" türküsünün söylendiği etkinlikte Yıldırım, mikrofonun kendisine uzatılması üzerine "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısına eşlik etti. Programda Yıldırım'a zerde tatlısı ikram edildi.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA