Yıldırım ramazana hazır
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Yıldırım ramazana hazır

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Yıldırım ramazana hazır

Yıldırım Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazana hazır.Yıldırım Belediyesi bu yıl da ramazan ayı münasebetiyle çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Yıldırım Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazana hazır.

Yıldırım Belediyesi bu yıl da ramazan ayı münasebetiyle çeşitli faaliyetler düzenliyor. "Ramazan birlikte güzel" sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, her yaştan insanın ramazanın manevi ikliminden yararlanmasını hedefliyor. Vatandaşı sahura uyandırmak için mahallelerde dolaşacak davulculara nezaket çerçevesinde ve geleneksel usüle uygun davranmaları için "adab-ı muaşeret", bununla birlikte davulu vurduğunda kulağa hoş bir ses gelmesi için "ritm" ve kültürel birikimimizde var olan ramazan manilerini öğrenmeleri için mani söyleme eğitimleri verilecek. 6-12 yaş grubundaki çocukların katılabileceği "çocukların gözünden ramazan" temasıyla mani yarışması. Hikmet dersleri kapsamında "Riyazü-s Salihin okumaları" yapılacak. Ayrıca ramazan ayının belli günlerinde sunumunu Temel Turabi'nin yapacağı irfan türküleri programı gerçekleştirilecek. Ramazan boyunca pandemi dolayısıyla online mukabele de yapılacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Pandemi kuralları kapsamında sizler için dolu dolu bir ramazan programı hazırladık. İsteğimiz şudur; bütün hemşehrilerimiz ramazan ayını bereketli bir şekilde geçirsin. Dileğim pandeminin olmadığı günlerde, hep birlikte iftar çadırlarında buluşalım" dedi. - BURSA

Yıldırım ramazana hazır
Yıldırım ramazana hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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