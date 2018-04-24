Yıldırım-Rajoy Ortak Basın Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu'nun Türkiye'de seçimlerin ertelenmesi yönündeki açıklamasına ilişkin, "Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak." dedi.

Yıldırım, Moncloa Sarayı'nda, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'nin ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, zirve kapsamındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi.

Ekonomi, ticaret, karşılıklı yatırımların artırılması, terörle mücadele ve Avrupa'nın karşı karşı karşıya kaldığı yasa dışı göçle ilgili konuları değerlendirdiklerini ifade eden Yıldırım, iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl yüzde 15'in üzerinde artış sağlayarak 13 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

İki ülke arasında ticaretin dengeli gelişmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye ve İspanya arasındaki potansiyelle çok daha fazla ticaret yapılabileceğini bildirdi.

Yıldırım, heyetinde önemli iş adamlarının yer aldığını, Türk ve İspanyol iş adamlarıyla görüşeceğini aktardı.

Ziyaret çerçevesinde bakanların kendi alanlarındaki konularda görüşmeler gerçekleştirdiğini, özellikle terörle mücadele konusunun kapsamlı bir şekilde bakanlar tarafından değerlendirildiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi bakanlarımız yaptıkları toplantıda Türkiye-İspanya Ekonomi Ticaret Ortak Komitesi'nin bu yıl tamamlanmadan toplanması konusunda mutabık kaldı. Bu önemli mekanizmaya işlerlik kazandırılmasının ilişkilerimizin ivmesini de artıracağına inanıyoruz. Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu bir eğilimin olduğunu biliyoruz. Özellikle alt yapı yatırımları konusunda, İspanyol firmalarının Türkiye'de hızlı tren hatlarının yapılması Marmaray, rafineri ve bankacılık gibi alanlarda ciddi yatırımları var. Bu da şüphesiz Türkiye'nin hedeflerine, kalkınma yolundaki projelerine büyük katkı sağlıyor. Ülkemizde 600'ün üzerinde İspanyol firması var, iş yapan. Bunlar, borsada yatırım yapan firmalar değil. Uzun vadeli, doğrudan yatırım yapan, Türkiye'nin ekonomisi ve kalkınmasına katkı sağlayan, aynı zamanda kendileri kazanan firmalardan bahsediyoruz. Benzer şekilde 100'e yakın firma da İspanya'da faaliyet gösteriyor."

Yıldırım, İspanya ile turizm konusunda özellikle yıldan yıla artan bir ilişkilerinin olduğunu dile getirdi.

FETÖ ile mücadele

Terörle mücadele konusunda İspanya ile Türkiye'nin benzer tecrübelere sahip olduğuna değinen Yıldırım, "Yıllardan beri ayrılıkçı terör örgütlerine karşı hem İspanya hem Türkiye çetin bir mücadele veriyor. Enerjimizin bir kısmını da bu yönde harcıyoruz. Dolayısıyla bu konudaki yakın işbirliğinin önemi üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi ile yüz yüze geldiğini anlatan Yıldırım, bu kalkışma esnasında İspanya'nın Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıklarını aktardı.

İspanya'nın o dönemdeki desteğinden dolayı Rajoy'a teşekkürlerini ileten Yıldırım, "Sayın Başbakana, bu terör örgütünün başka ülkelerde olduğu gibi İspanya'da da faaliyetlerinin olduğu ve bu konuda bunların faaliyetlerinin izlenmesi ve ülkemizle, hükümetimizle işbirliği yapılması konusunda düşüncelerimizi, taleplerimizi kendisiyle paylaştık. İspanya'nın özellikle geçen yıl yaşanan Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü çok açık ve nettir. Anayasal düzen ve toprak bütünlüğü esastır. İspanya kendi toprak bütünlüğü içerisinde bu meselesini halletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Hava savunma sistemi teşekkürü

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş ile oluşan mağduriyetler, göçler ve masum sivil insanların ölmesinin büyük bir insanlık sorunu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu konuda Türkiye bir yandan koalisyon güçleri, ABD, BM kanalıyla çözüm ararken diğer yandan da Suriye-İran-Türkiye inisiyatifiyle Astana sürecini devam ettirmektedir. Bu sürecin sonuçları da bölgede görülmüştür. Şu anda gerginliğin azaltılması, ateşkesin sağlanması konusunda önemli bir mesafe kat edilmiştir. Ümit ederiz ki geldiğimiz bu nokta yine Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak savaşa bulaşmamış, eline silah almamış bütün etnik unsuların içinde olacağı kalıcı bir barışa ulaşmış olur. Türkiye, Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla aynı zamanda Avrupa'nın terörden ve göçten emniyetli olmasına da katkı sağlıyor. Eğer Türkiye bu mücadeleyi vermese Avrupa göç istilasına uğrar, terör faaliyetleri çok daha yoğun şekilde burada görülebilir. O bakımdan Türkiye NATO üyesi olarak güney sınırlarından itibaren bir anlamda NATO'nun sınırlarını koruma görevini de ifa ediyor. İspanya, özelikle sağladığı hava savunma sistemiyle bu konuda güvenliğimize önemli bir katkı sağlıyor. Bu vesileyle Sayın Başbakana teşekkür ediyorum."

AB'ye üyelik süreci

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yönünde uzun yıllardır görüşmeler yaptığını, İspanya'nın Türkiye'nin AB'ye üye olma konusunu samimiyetle desteklediğini vurgulayan Yıldırım, "Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların aşılması için AB'nin yeni bir vizyonla konuya yaklaşım göstermesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda Birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye ve İspanya'nın Akdeniz'in iki ucundaki ülkeler olarak yaptıkları ortak çalışmayla hem bölgesel kalkınma hem de iki ülkenin ticaretinin gelişmesine yönelik ciddi adımları atmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu amaçla önümüzdeki yıl içerisinde yapılacak hükümetler arası ortak zirvede burada aldıkları kararların kapsamlı bir şekilde değerlendirmesini, izlemesini yapacaklarını belirten Yıldırım, "Böylece ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıma fırsatı bulacağız. Sadece İspanya'da, Türkiye'de değil aynı zamanda üçüncü ülkelerde de Afrika'da da Güney Amerika'da da müşterek yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin etrafında ve coğrafyasında Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu gibi hitap ettiği çok geniş bir kitle olduğunu aktaran Yıldırım, İspanyolca konuşan 500 milyonun üzerinde nüfusun yaşadığı ülkeler ile Afrika'da da müşterek çalışmalar ve fırsatların olduğunu ifade ettiklerini ve bunları değerlendirdiklerini anlattı.

Yıldırım, "Maalesef son yılarda dünyada görülen aşırıcılık ve İslam düşmanlığı, ırkçılık gibi konulara karşı İspanya ve Türkiye'nin başlattığı Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yeniden canlandırılmasının bölgesel ve küresel barışa da önemli katkı sağlayacağı konusunu da sayın mevkidaşıma ifade ettim. Her yönüyle verimli, güzel bir toplantı gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Şahsı ve heyeti adına sıcak karşılama ve ev sahipliğinden dolayı mevkidaşına teşekkür eden Yıldırım, kısa bir süre içerisinde kendilerini de Türkiye'de görmek istediklerini dile getirdi.

"Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu'nun 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Avrupa Konseyi Parlamentosu kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak. Türkiye yüzlerce seçim yaptı. Gayet şeffaf, demokratik ve yüzde 85'in altına düşmeyen katılımla adeta demokrasi şöleni havasında seçim yaptı ama Avrupa Konseyi Parlamentosu bunu söyleyeceğine yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. Avrupa Konseyi Parlamentosu'na düşen Salih Müslim denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa hizmet eder, ne terörle mücadeleye hizmet eder, ne de Avrupa'nın değerlerine hizmet eder."