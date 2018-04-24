Yıldırım-Rajoy Görüşmesi - Detaylar

- Başbakan Binali Yıldırım ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un yürüme detayları MADRİD - Resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Moncloa'daki başbakanlık konutunda bir araya geldi.