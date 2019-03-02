Yıldırım, Özel Halk Otobüsü Şirket Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'teki özel bir otelde İstanbul'da görev yapan Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

6 BİN OTOBÜS HER GÜN İSTANBUL'A HİZMET EDİYOR

Binali Yıldırım, "3 bine yakın sizin, 3 bin de İETT otobüs var. 6 bin otobüs her gün İstanbul'a hizmet ediyor. Sadece hizmet değil, şoförleri, servisi derken büyük bir camia buradan ekmek yiyor. 2004'de 2 milyon otobüs seferi yapılıyordu, bu sayı 2018'de 4,5 milyona çıktı. İki katı aşan bir büyüme var. 2023'de 5,5 milyon geçecek. 2023'de yılda 3 milyar 200 milyon taşıma yapılacağı öngörülüyor. Bunu nasıl başaracağız? Bunu elbette bir yandan toplu taşımayı geliştireceğiz, toplu taşıma geliştiği zaman sizin yaptığınız iş hem daha az zahmetli olacak, hem de araçlarınız daha uzun ömürlü olacak. Yaptığınız işten de keyif alacaksınız" şeklinde konuştu.

DESTEK GÜNCELLENECEK VEYA BİLET PARASI GÜNCELLENECEK

Yıldırım, "Belediye size bilet başına destek veriyor. Bunu yeni baştan ele alacağız. Bu destek güncellenecek veya bilet parası güncellenecek. Cumhurbaşkanımız 6 Şubatta bir kararname yayınladı. Hasılattan alınan vergiyi yüzde 1 buçuğa düşürüldü. Bu güzel bir şey. KDV'nin 1 buçuğa inmesiyle beraber, bu 1 buçuktan yararlanmak için önünüzdeki engeli kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

SİZ DE UKOME'DE OLACAKSINIZ

Salonda bulunan Özel Halk Otobüsü Şirketleri ve çalışanlarına seslenen Yıldırım, "Sizin hangi usullerle çalışacağınızın UKOME'den (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) alınan bir kararla oluyor. UKOME'de siz var mısınız? Sizin adınıza karar veriliyor,değil mi? Olmanız gerekmez mi? O halde siz de UKOME'de olacaksınız.Bu kadar açık konuşayım" dedi.

AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından salon da bulunanlar Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Binali Yıldırım detay

-Salondan detaylar

-Binali Yıldırım konuşması

-Hatıra fotoğrafı çekilenlerden detay

Kaynak: DHA