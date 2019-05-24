Yıldırım: "Oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz"
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Salondaki iftara katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları...
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Salondaki iftara katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programında konuştu. (2)
Kaynak: AA
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