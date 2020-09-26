Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

26.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:43

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Kanlı terör örgütü PKK'nın kan kaybetmeye devam ediyor. Kahraman Mehmetçik'in PKK ile amansız mücadelesinde Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldi.

ÜÇ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi" bilgisi paylaşıldı.

Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Kemal Ayvaz Meryem Uzerli
Spor Babel Erol Bulut Mehmet Özdilek Robert Prosinecki Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kaza Kavga Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 23:43:33. #1.14#
title