Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Kanlı terör örgütü PKK'nın kan kaybetmeye devam ediyor. Kahraman Mehmetçik'in PKK ile amansız mücadelesinde Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldi.

ÜÇ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi" bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ