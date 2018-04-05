Yıldırım Moğolistan'a Gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a gerçekleştireceği ziyarette, yurt dışı ziyaretlerinin vazgeçilmez maddesi olan FETÖ ile mücadele konusunun gündeme geleceğini ve iki ülke arasında pek çok alanda bir dizi ikili anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa'nın resmi davetlisi olarak gittiği başkent Ulanbator'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Moğolistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yılı olduğunu belirten Yıldırım, bu yüzden ziyaretin önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa ile birebir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ayrıca Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile de bir araya geleceklerini kaydeden Yıldırım, iki ülke arasında derin bağlar ve ortak kültürle geleneklerden güç alan ilişkilerin yıldan yıla geliştiğine ve güçlendiğine işaret etti.

Yıldırım, iki ülke arasında ilişkiler gittikçe gelişse de gerçekte de olması gereken potansiyeli henüz yansıtmadığını söyledi.

Bu nedenle ziyaret esnasında ekonomi başta olmak üzere hava ulaştırması ve kültürel münasebetlerde kapsamlı görüşmeler yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Kararlar alacağız. Moğolistan'da da yurt dışı ziyaretlerimizin vazgeçilmez maddesi FETÖ ile mücadele konusunda da muhataplarımızla etraflıca görüşme fırsatımız olacak. Yine iki ülke arasında pek çok alanda bir dizi ikili anlaşmayı da imzalayacağız." diye konuştu.

Yıldırım, Moğolistan'da Türk tarihinin yazılı ilk eserlerini, izlerini ve geçmişle ilgili tarihi vesikaları da göme fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Yıldırım Moğolistan'dan Afganistan'a geçecek

Moğolistan ziyaretinin hemen arkasından Afganistan'a geçeceklerini açıklayan Başbakan Yıldırım, "Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ve Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşme gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle TİKA'nın Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda inşa ettiği ve şehit Bülent Aydın'ın ismini verdiği cami ve Kabil Kız Lisesi'nin açılışını da gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Yıldırım, ayrıca Afganistan'da Türk askerlerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Askerlerimizi, Türk görev kuvvetini ziyaret edeceğiz ve askerlerimizle bir araya gelmiş olacağız. Ayrıca Kabil'de NATO Kararlı Destek Misyon Komutanı Orgeneral John Nicholson ile de bir görüşmemiz olacak." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Moğolistan ziyaretinde kendisine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Mehmet Erdoğan, Afganistan ziyaretinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın'ın eşlik edeceğini bildirdi.

(Bitti)