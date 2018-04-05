Yıldırım Moğolistan'a Gitti

Başbakan Binali Yıldırım, "Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Moğolistan'a yapacağı ziyaret öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, " Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa dilekçesini verdiği, kendisinin de bu işlemi durdurduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor. Bakanlar Kurulunda ne zaman, kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı şekilde sürüyor. Gerek ekonomi alanında gerek yatırım alanında daha birçok alanda planladığımız programları icra etmeye devam ediyoruz. "

"Nüfusun yüzde 90'ından fazlası Arap"

Yıldırım, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un Menbiç'e 50 askerini daha gönderdiği iddiasının sorulması üzerine Menbiç'in her nedense mümbit bir yer olduğunu, herkesin oraya heveslendiğini söyledi.

Amerika'nın Menbiç'e geldiğini ve ayağını sürüdüğünü, şimdi de Fransa'nın geldiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Belki başkaları da gelebilir ama bu gelenler, 'Burası kimin, buranın sahipleri kim' diye sormuyorlar. Buranın sahipleri belli. Nüfusun yüzde 90'ından fazlası Arap ve o insanlar oralarda maalesef köle muamelesi görüyor, itiliyor, kakılıyor. Birtakım dışarıdan gelen ülkeler, burada baş köşeye geçmiş vaziyetteler. Bizim itirazımız, Cumhurbaşkanımızın itirazı da buna. Bırakın da bu adamlar kendi memleketlerinde yaşasın, geleceklerine kendileri karar versin. Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Münbiç olsun ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehdidi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok."

"İhmal, kusur varsa gereği yapılacak"

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yangının hatırlatılması üzerine Yıldırım, akşam 17.15 civarında hastanede yangın çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla durum, 32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Olayda herhangi bir etkilenen söz konusu değil. Olay yerine 70 ambulans hemen yangın sonrası sevk edilmiş. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın neden çıktı, niye çıktı, bunun sebepleri bilahare yangın söndürüldükten, tamamen kontrol altına alındıktan sonra incelenecek. Heyetler bu konuyu araştırıp sebebini bulacaklar. Eğer bir ihmal, kusur, bir şey varsa gereği de yapılacak."

"Çok vahim bir durum"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki (ESOGÜ) silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine Yıldırım, 4 kişinin hayatını kaybettiği üzücü bir olay yaşandığını belirtti.

Yıldırım, Tokat'tan doktora yapmak üzere gelen bir öğretim elemanının, Eğitim Fakültesi'nde dekanın odasına girdiğini, dekanı bulamayınca dekan yardımcısını ve orada bulunan diğer öğretim görevlilerini odalarında ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili adli ve idari sürecin başladığını bildiren Yıldırım, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diledi.

Yıldırım, "İlim irfan yuvasında, üniversitede böyle bir olayın yaşanması tabii ki çok vahim bir durumdur. Bir cinnet hali midir veya başka arkasında sebepler mi vardır, bütün bunlar kapsamlı bir şekilde hiçbir detay açıkta bırakılmaksızın bakılacak ve ona göre kamuoyu bu konuda ilerleyen süreçte bilgilendirilecektir." dedi.

(Sürecek)