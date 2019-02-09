Yıldırım, Minibüs Durağını Ziyaret Etti (2)

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy-Bostancı minibüs durağını ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım, daha sonra Kadıköy-Bostancı minibüsünün direksiyonuna geçti ve bir süre kullandı.

Ardından Kadıköy çarşısında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.

Kaynak: AA