Yıldırım Kreşlerinde Çocuk Sesleri Yankılanacak

Toplumların kalkınmasında ana unsurlardan biri olan eğitime verdiği destekle ilçeye yeni okul alanları ve eğitim yuvaları kazandıran Yıldırım Belediyesi, modern kreş binaları oluşturuyor. Yıldırım Belediyesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazandırılan, toplamda bin 530 metrekarelik alanda hizmet verecek ve içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, emekleme odası, emzirme odası, sağlık odası ve uyku odası yer alan Şerafeddin Atalay Kreşi'nin yapımı tamamlanırken, 75. Yıl ve Millet Mahallelerinde yapımı hızla devam eden kreşler, inşası tamamlanarak hizmete girmek için gün sayıyor. 985 metrekarelik alanda inşa edilen ve yüzde 75'i tamamlanan, 75. Yıl Mahallesi'ne kazandırılacak kreş binası 3 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, oyun bahçesi, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, iç bahçe ve oyun bahçesi yer alıyor. Millet Mahallesi'nde ise toplamda bin 181 metrekarelik alanda inşa edilen ve yüzde 90'ı tamamlanan kreş binası 2 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde oyun ve etkinlik odası, uyku odası, emzirme odası, emekleme odası, alt açma odası, sağlık odası ve çok amaçlı salon yer alıyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME KATKI

Yıldırım'ın her alanda gelişmesi adına bölgesel kreşlerin eğitim alanında yapılan önemli yatırımlardan olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ilçemizde tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı bu kreşler olacak. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşlerimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar. Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne sevgisini baba şefkatini aratmayacağız. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü uzanmak adına eğitim standartlarımız her geçen gün yükseliyor. Bu bağlamda toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızı donanımlı bireyler olarak yarınlara hazırlamak adına okul öncesi eğitim ön plana çıkıyor. Biz de yerel yönetim olarak eğitimin desteklenmesi çerçevesinde ilçemize bir taraftan yeni kreş binaları kazandırırken, diğer taraftan da YIL-MEK bünyesindeki Okul Öncesi Eğitim Sınıfları ile yavrularımıza eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.