Yıldırım kışa hazır

Yıldırım Belediyesi, Türkiye genelinde etkili olan kar yağışının Bursa'da da başlayacağı uyarısı üzerine, ilçe sakinlerinin bu durumdan etkilenmemesi için teyakkuza geçti.

Yıldırım Belediyesi, ülkeyi etkisi altına alan ve Bursa'da da beklenen kar yağışının, hayatı olumsuz etkilememesi için tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuz durumuna geçti. Yıldırım Belediyesi, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 1 greyder, 5 adet kepçe küreme, 6 tuzlama aracı, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ve 396 personel ile kar küreme ve tuzlama yapmak için hazır bekliyor.

Olumsuz hava şartlarının gündelik yaşamı aksatmaması için 7/24 hizmet anlayışı ile çalıştıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kış mevsimi için hazırlıklarımızı zaten tamamlamıştık. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanmanın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz hazır bekliyor. Yine ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması ve kazalara yol açabilecek durumlarla karşılaşmamak adına tüm önlemlerimizi aldık. Hemşehrilerimiz karşılaştıkları zorluklar ile ilgili, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'nin '444 16 02' numaralı telefonunu arayarak destek alabilirler" dedi. - BURSA