Yıldırım, Kanaat Önderleri ve Stk Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kürtlerin tek sorununun PKK olduğunu belirterek, "PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin bir sorunu yoktur. Kürtlerin diğer bir sorunu da PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılardır. Yapmamız gereken bunları Kürtler ile aramızdan çıkarmaktır." dedi.

Yıldırım, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu.



Burada konuşan Yıldırım, terörü tamamıyla gündemden çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Kürtlerin tek sorunu var, o da PKK'dır" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin bir sorunu yoktur. Kürtlerin diğer bir sorunu da PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılardır. Yapmamız gereken bunları Kürtler ile aramızdan çıkarmaktır. Bakın yıllardır köyler boşaltıldı, insanlar göçe zorlandı. 'Kobani olayları' dediler, bahaneler uydurdular, orada 53 masum insanımızın hayatına mal oldular. Çukur ve hendek siyasetinde şehirler, köyler, kasabalar yerle bir edildi. 50 ton patlayıcı ile 16 masum vatandaşımızın kanına girdiler. Peki bu mudur, Kürtlerin sorununa sahip çıkmak?"

Bölücü terör örgütüyle mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Bağımsızlığımız, bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve milletimiz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kürtlerin ve Türklerin etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Hepimiz kardeşiz. Bizi, birbirimize düşürmeye çalışan kalleşlerden de teker teker hesap soruyoruz. Yurt içinde terör belasını gündemimizden çıkardık. Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak şimdi de Kandil'de, Kandil'i başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa, her türlü tedbiri alacağız." şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım, "Bu millet bunlara prim vermez. Asla oyuna gelmeyeceğiz. Gün birlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. Gün, bir olmak, iri olmak, diri olmak ve birlikte Türkiye olmak günüdür." dedi.

"Cumhur İttifakı nereden çıktı?" diye soran Yıldırım, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakını çıkaran alçak darbe girişimidir. Türkiye'nin beka meselesi var. Onun için Yenikapı ruhu ile başlayan, daha sonra darbeleri, vesayetleri, kumpasları, krizleri üreten bu hükümet sistemini değiştiren bir süreçtir. O arada MHP ile birlikte hareket ettik. Meclis'te Türkiye'nin 94 yıllık yönetim sistemini değiştirdik. Niye değiştirdik? Bu çift başlı sistem, 1960 darbesini getirdi, 1970 muhtırasını getirdi, 1980 darbesini, 28 Şubat'ı, 27 Nisan elektronik e-muhtırasını getirdi, 17/25 Aralık yargı darbe girişimini getirdi ve nihayetinde 15 Temmuz alçak darbe kalkışmasını getirdi. Bundan kim kaybetti? Türkiye kaybetti. Türkiye, eğer bu darbeleri yaşamasaydı, bugün dünyanın 16 büyük ekonomisi değil, dünyanın 7. ekonomisi olacaktı. Hedefimiz zaten 10 ülke arasına girmek değil mi? Çoktan girmiştik, bu müdahalelerden gecikti. Son 15 yılda çok telafi ettik. 15 yılda 4 basamak birden atladık ama yetmez. Geçen 80 yılın hesabı ne olacak? Kim verecek? O 80 yılda sahnede olanlar, o vesayet ve müdahalelerin parçası olanlar, şimdi çıkmış nutuk atıyorlar."

"Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar"

Cumhurbaşkanı adaylarının hiçbirisinin yapacak bir şey söylemediğini dile getiren Yıldırım, "Hiçbirisi bu ülke için yapacak bir fikri olduğunu söylüyor mu? Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Dertleri, Recep Tayyip Erdoğan. Birisi ayağını kaldırıyor, öbürü aynı yere basıyor. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun' bundan başka hiçbir şey söylemiyorlar. Ne tesadüf ki, yurt dışında diğer bazı dost bildiğimiz bazı ülkeler aynı şeyi söylüyor. Bu bir tesadüf mü acaba? İyi düşünmemiz lazım. Onlar da diyorlar, 'Türkiye ile bir problemimiz yok ama Recep Tayyip Erdoğan gitsin' Recep Tayyip Erdoğan giderse istedikleri gibi Türkiye'ye ayar vereceklerini düşünüyorlar. Bu millet buna müsaade eder mi? Sancaktepe müsaade eder mi? Gençler müsaade eder mi?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaptıkları icraatlar hakkında bilgi veren Yıldırım, muhalefette olanların derdinin Türkiye'ye hizmet etmek olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında bunların durumuna acıyorum. Önlerine evrakları seriyorlar ve 'Acaba ne vadedelim?' diyorlar? 'Acaba yol mu yapsak?' diyorlar, bakıyorlar AK Parti yapmış. Türkiye'yi baştan başa yollarla donatmışız. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Baktılar orada bir şey yok, bu sefer de 'Hastane yapalım' diyorlar. O da yapmış. 'Okul yapalım' diyorlar. Okullarda bitmiş. Ondan sonra, dönüyorlar, 'TOKİ, gençlik merkezi, stat, yapalım' diyorlar. Hepsi yapılmış. 'Metro, Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havaalanı, Osmangazi Köprü' yapılmış. 'Osmangazi Köprüsü pahalı yapılmış' diyor. En pahalı hizmet, olmayan hizmettir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Muharrem İnce'nin Osmangazi Köprüsü'ne laf etmesine aldırış yapmayın. Açılır açılmaz, en önce o geçti. Bunların en büyük faaliyeti budur. Hem istemezler hem de en önce onlar kullanırlar. Nasıl kullanmasın kardeşim? 6 dakika köprüyü geçecek 40 dakikada Sancaktepe'ye gelecek. Böyle bir rahatlık var mı dünyada?"

Muhalefet adaylarının yapacak bir şey bulmadıklarında sinirlendiğini belirten Yıldırım, "Gençlere sağlık hizmeti getirelim' diyorlar. Bakıyorlar yapılmış, bu sefer sinirleniyorlar. Bunların dikili taşı da dikili ağacı da yok. Şimdi bakıyorlar ki, söylenecek bir şey yok, her şey yapılmış sinirleniyorlar. Sinir krizi geçiriyorlar. O zaman da 'Biz bu yapılanları yıkalım' diyorlar. Başlıyorlar yıkmaya. Külliyeyi yıkıyorlar. 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' diyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız' diyorlar. Bunların adı yıkım ekibidir. Bir yapım ekibi var, bir de yıkım ekibi var. Türkiye, tercihini her zaman doğru yönden yana yapmıştır. Yapım ekibine durmak yok, yıkım ekibini yolcu etmek. Yıkım ekibini sandığa gömecek miyiz? AK Parti'yi sandıktan zaferle çıkaracak mıyız?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını Sancaktepe için yapılanları anlatarak noktaladı.

(Bitti)