Yıldırım-Ivanov Görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un, çalışma yemeğinde, iki ülke arasındaki kuvvetli bağların son dönemde artan karşılıklı ziyaretlerle daha da pekişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri belirtildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya gelen Yıldırım ve Ivanov, Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik köprüsünün en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Yıldırım ve Ivanov, ayrıca iki ülke arasındaki kuvvetli bağların ve kardeşlik duygularının son dönemde artan karşılıklı ziyaretlerle daha da pekişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ivanov, Türkiye'nin Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına verdiği destek için de teşekkür etti.