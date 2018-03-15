Yıldırım-İvanic Görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile görüşmesinde, iki ülkenin mükemmel seyreden ilişkilerinden duyulan memnuniyet ve işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irade teyit edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım-İvanic görüşmesinde, Bosna Hersek'in Dayton Barış Anlaşması ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde toprak bütünlüğünün korunarak, istikrarlı bir yapıya kavuşturulması ve Bosna Hersek halkının refahının temininin temel öncelik olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Bosna Hersek ile iki ülkenin mükemmel seyreden ilişkilerinden duyulan memnuniyet ve işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irade teyit edildi. Ayrıca, Bosna Hersek'in, arzusu doğrultusunda, Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonu süreçlerine tam destek sunulduğu kaydedildi.