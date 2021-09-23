Yıldırım istihdamda engelleri yıkıyor

Yıldırım Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Yıldırım Belediyesi ve İşkur iş birliğiyle hayata geçirilen "destekli istihdam modeli" ilgi gördü. Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi tarafından hazırlanan 'İŞKUR 2020/2 Engelli Fertlerin İşe ve İş Yerine Uyumu Hibe programı' kapsamında, 120 kişiye işe ve iş yerine uyum eğitimi veriliyor. Eğitimlere engellilerin haricinde aileleri ve firma çalışanları da katılabiliyor. Bir yıl boyunca sürecek eğitimler sonunda 30 öğrenci mesleki becerilerine göre istihdam edilecek. Engelli istihdamını önceleyen proje, ihtiyaç sahiplerini, genç işsizleri, kadınları ve eski hükümlüleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Engelli gençlerin istihdamını artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz 'destekli istihdam modeli' Türkiye'de ilk defa bir mahalli idare tarafından uygulanıyor. Proje ile birlikte engellilere işe uyum eğitimleri verilecek. Açık iş gücü piyasası hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan engelli bireyler verilen eğitimlerle güçlendirilerek, iş hayatına hazır hale getirilecek. 30 kardeşimizi de eğitimlerin tamamlanmasının ardından işe yerleştireceğiz. İnşallah hayata geçirdiğimiz bu proje ile engelli kardeşlerimizin istihdamına katkı sağlayacağız. Hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte engelsiz bir Yıldırım inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA