Yıldırım isabet eden minare yıkıldı
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Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

30.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:58
Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

BURDUR'un Kemer ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı.

BURDUR'un Kemer ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı.

Burdur kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kemer ilçesine bağlı Belenli köyünde yağmur sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin büyük bölümü yıldırımla birlikte yıkıldı. Minarenin demir kapısı da parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.


Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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