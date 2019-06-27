Yıldırım isabet eden minare hasar gördü
Erzurum'un Olur ilçesinde bir caminin yıldırım isabet eden minaresi ve ses sistemi hasar gördü.
Erzurum'un Olur ilçesinde bir caminin yıldırım isabet eden minaresi ve ses sistemi hasar gördü.
İlçede akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak sırasında Merkez Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.
İmam Mustafa Kırmacı camide iken yaşanan olayda minarenin kubbesinde kısmen hasar oluştu ve kubbedeki taş parçaları bahçeye düştü.
Minare ve camideki ses sisteminin de zarar gördüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.
İmam Kırmacı'nın minareye yıldırım isabet etmesi üzerine deprem olduğunu düşünerek camiden çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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