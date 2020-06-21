Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti Siirt'in Eruh ilçesinde sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesinde sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Güneyçam köyünden Eruh ilçesi Okçular köyüne baba evini ziyarete giden 4 çocuk annesi Hikmet Tunç (45), arazide ot biçerken aniden başlayan sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Tunç, yakınları tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Tunç'un cesedi, ilk incelemenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA