Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta bahçesinde çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınlarındaki bahçesine giden Fadik Köse'ye (74) yıldırım isabet etti. Köse olay yerinde hayatını kaybetti.

Köse'nin cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA