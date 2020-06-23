Yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi
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Yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yağış nedeniyle oluşan su birikintilerin detaylar Yanan evden detaylar DÜZCE - Etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

23.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:41

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yağış nedeniyle oluşan su birikintilerin detaylar

Yanan evden detaylar

DÜZCE - Etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Düzce'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda toprak kayması meydana geldi.

Yağmur yağışı özellikle yüksek kesimlerde bulunan köylerde etkili olurken, Melenderesi taşma noktasına ulaştı. Dere kenarlarına yakın olan köy yollarında zaman zaman aksamalar yaşandı. Bölgede yaşanabilecek olası heyelan durumuna karşı tedbirlerini artıran İlçe Özel İdare müdürlüğü ekipleri yol boyunca temizlik çalışması yaptı.

Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde Metin Meydan'a ait çift katlı ahşap eve yıldırım isabet etti.

Meydan ailesi, yanmaya başlayan evlerini köylülerin yardımıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine köye giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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