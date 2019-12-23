Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu
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Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden camide hasar meydana geldi.

23.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:11
Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

'in ilçesinde, fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden camide hasar meydana geldi.

'nde etkili olan şiddetli fırtınanın ardından sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Gömeç'in kırsal Hacı Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan bir camiye yıldırım isabet etmesi sonucu cami içindeki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü. Caminin ve etrafındaki bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Camiye yıldırım isabet ettiği sırada kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu
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