DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde düzenlenen insan olmak başlıklı söyleşide Klinik Psikolog Müberra Yıldırım, "Bir çocuk için anne ilk güvendiği kişidir" dedi.

Düzce Üniversitesinde düzenlenen söyleşide Psikolog Müberra Yıldırım, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Psikolog Müberra Yıldırım, bireyselleşme sürecinde insanın kendisini gerçekleştirebilmesindeki annenin katkısının önemini anlattı. İnsanda 8 temel duygu olduğunu ve diğer duyguların ise bu temel duygulara bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Yıldırım, "İnsanın doğduğu andan itibaren ilk tanıdığı duygu korku duygusudur. Bizler duygularımızı tanıdıkça var olma ve bireyselleşme sürecimizi tamamlayabiliriz. Çocuklar 0-6 yaş arasında ailesinde ve çevresinde gördüğü faktörlerle hayatı tanır. Bir çocuk için anne ilk güvendiği kişidir. Anne ne kadar çocuğunun isteklerine doğru bir şekilde karşılık verirse çocuk da o kadar kendini tanır, duygularını bilir ve bireyselleşme yolunda ilerler" dedi.

Klinik Psikolog Müberra Yıldırım, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel