Yıldırım Belediyesi 2021 yılında 8 bin 589 sokak hayvanı tedavi etti

Bursa'da, Yıldırım Belediyesi tarafından, 2021 yılında 8 bin 589 sokak hayvanı tedavi edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturmak için çalışan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda sahiplendirme yapıyor.

Besleme faaliyetleri de sürdüren ekipler, farklı noktalarda kurulan besleme noktalarına her gün mama bırakıyor.

Ekipler, 2021 yılında 8 bin 589 hayvanı tedavi ederken 731 sokak hayvanını da sahiplendirdi.

Böylece 2019'dan bu yana 23 bin 357 sokak hayvanı tedavi edildi, bunlardan 2 bin 142'si sahiplendirildi.

Açılamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların aksatmadan sürdürüldüğünü belirtti.

Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'nin can dostlar için 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu aktaran Yılmaz, "Muhtelif cadde ve sokaklardaki uygun noktalara yıl içerisinde toplam 73 kedi evi bıraktık. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak, şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz. Bir hayvanı sahiplenerek, sokaktan kurtarmak isteyen herkes, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'nden bilgi alabilir." ifadelerini kullandı.