Yıldırım'ın Çipras ile Görüşmesinde, Ege Denizi'nde Yunanistan ile Son Dönemde Yaşanan Gerginlikten...
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Yıldırım'ın Çipras ile Görüşmesinde, Ege Denizi'nde Yunanistan ile Son Dönemde Yaşanan Gerginlikten...

Yıldırım'ın Çipras ile görüşmesinde, Ege Denizi'nde Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

Yıldırım'ın Çipras ile Görüşmesinde, Ege Denizi'nde Yunanistan ile Son Dönemde Yaşanan Gerginlikten...

Yıldırım'ın Çipras ile görüşmesinde, Ege Denizi'nde Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı

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