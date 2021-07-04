Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı

Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı Yıldırım Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlemiş olduğu yarışmada dereceye girenler ödüllerini Başkan Oktay Yılmaz'ın elinden aldı.

Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı

BURSA - Yıldırım Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlemiş olduğu yarışmada dereceye girenler ödüllerini Başkan Oktay Yılmaz'ın elinden aldı.

Doğayı koruyan projelerde öncü bir rol üstlenen Yıldırım Belediyesi, yapmış olduğu çevreci projelerine bir yenisini daha ekledi. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakmak adına sıfır atık uygulamasını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, geri dönüşümün önemine, çevresel kirliliğe ve tasarrufa dikkat çekerek gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla 3 farklı konseptte yarışma düzenledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Sıfır Atık ve İklim Değişikliği", "Çevre Kirliliği" ve "İsrafın Önlenmesi" temalarıyla düzenlenen resim, geri dönüşüm ve fotoğraf yarışmalarına Bursa genelinden birçok kişi başvuru yaptı. İlkokul-ortaokul ve lise kategorilerinde katılımcıların derecelendirildiği yarışmanın ödül töreni, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde yapıldı. Dereceye giren katılımcılara ödüller Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından takdim edildi. Başkan Oktay Yılmaz, ödül töreni sonrasında katılımcılarla birlikte eserlerinin yer aldığı sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sürdürülebilir sağlıklı bir dünya için çevre duyarlılığının, farkındalığın ve toplumsal bilincin de artırılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Temiz ve güzel bir Yıldırım için çevre çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Eğitimlerden, çevre bilincinin oluşmasına yönelik kampanyalara, yarışmalardan etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada fark oluşturan projelerimizi artırarak, öncü belediye olmayı sürdüreceğiz. Yapmış olduğumuz çevre çalışmalar bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuzdur. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir" diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşları çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla birbirinden farklı işlere imza attıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler Yıldırım Belediyesi olarak gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmamız gereken öncelikli adımın hemşehrilerimizin bakış açısını değiştirmek olduğunu biliyor ve bu amaçla farkındalık çalışmaları düzenliyoruz. Şunu belirtmeliyim ki insanımız bu konuda hiçbir zaman bizi mahcup etmedi. Atık yağ kampanyası başlattık. Hemen vatandaşımızdan destek aldık. Pil kampanyası başlattık. Aynı desteği tekrar gördük. Biz onlarla çıktığımız yollarda her daim yan yana yol aldık. Bunun için Yıldırım'ı birlikte yönettiğimiz hemşehrilerime ilçemizi çevre dostu bir kent yapmaya çalıştıkları için ve böyle duyarlı bir yaklaşım benimsedikleri için çok teşekkür ediyorum" sözlerini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı