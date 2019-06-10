Yıldırım-İmamoğlu ortak yayının tarihi belli oldu
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının 16 Haziran Pazar saat 21.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının 16 Haziran Pazar saat 21.00'de gerçekleştirileceği bildirildi. Moderatörün de İsmail Küçükkaya olduğu belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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