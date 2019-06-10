Yıldırım-İmamoğlu ortak yayının tarihi belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayının tarihi belli oldu

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının 16 Haziran Pazar saat 21.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayının tarihi belli oldu

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının 16 Haziran Pazar saat 21.00'de gerçekleştirileceği bildirildi. Moderatörün de İsmail Küçükkaya olduğu belirtildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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