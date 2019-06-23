Yıldırım: "(İmamoğlu) Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" - İSTANBUL

Yıldırım: "(İmamoğlu) Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" - İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: AA
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