Yıldırım ile İmamoğlu arasında 'helalleşme' diyaloğu

İstanbul'da yenilen seçimlerde en iddialı adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, aileleriyle birlikte oylarını kullandı. Yıldırım'ın "haksızlık yaptıksak helalleşmek istiyorum" sözlerinin üzerine İmamoğlu da "elbette helalleşelim, ama bundan sonra bu hataları yapmayalım" cevabını verdi.

İki aday arasındaki 'helalleşme' diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu. Euronews.com'da Görüntüle