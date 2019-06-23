Yıldırım ile İmamoğlu arasında 'helalleşme' diyaloğu
İstanbul’da yenilen seçimlerde en iddialı adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, aileleriyle birlikte oylarını kullandı. Yıldırım’ın “haksızlık yaptıksak helalleşmek istiyorum” sözlerinin üzerine İmamoğlu da “elbette helalleşelim, ama bundan sonra bu hataları yapmayalım” şeklinde cevap verdi
İstanbul'da yenilen seçimlerde en iddialı adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, aileleriyle birlikte oylarını kullandı. Yıldırım'ın "haksızlık yaptıksak helalleşmek istiyorum" sözlerinin üzerine İmamoğlu da "elbette helalleşelim, ama bundan sonra bu hataları yapmayalım" cevabını verdi.
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Kaynak: Euronews.com
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