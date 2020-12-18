Yıldırım ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yıldırım ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı

18.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:54

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, dükkan sahipleriyle tartışan baba ile iki oğlu, iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, dükkan sahipleriyle tartışan baba ile iki oğlu, iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

İddiaya göre, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'ndeki bir elektrikçi dükkanına giden K.S. ve İ.S. alışveriş sırasında bir ürünün fiyatı konusunda dükkan sahipleri A.A. ve A.A. ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olayı öğrenen baba İ.S, oğulları K.S. ve İ.S'yi yanına alarak söz konusu iş yerine giderek dükkan sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.S. belindeki tabancayı çıkarıp iş yerinin camlarına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin camlarına 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı
Yıldırım ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı
Yıldırım ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı
Yıldırım ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Serdar Ortaç Demet Akalın Nilgün Belgün
Spor Çağdaş Atan Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldırım ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 00:02:29. #1.15#
title