Yıldırım, iki ilçedeki yeni proje alanlarını inceledi
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Yıldırım, iki ilçedeki yeni proje alanlarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yıldırım, iki ilçedeki yeni proje alanlarını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde yeni projelerin hayata geçirileceği alanları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde yeni projelerin hayata geçirileceği alanları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürü Orçun Doğan ile birlikte, Akhisar ilçesini ziyaret etti. Akhisar İtfaiye Amirliği Binası'nın yapılacağı alanla incelemelerine başlayan heyet, sırasıyla Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Gençlik Merkezi, MABEM ve Hizmet Binası'nın yapılacağı mevcut Akhisar İtfaiye Amirliği, Kültürpark (Şehit Necdi Şentürk Parkı) üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım ve beraberindekiler inceleme programlarını Manisa Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsis edilen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin yapılacağı alanı inceleyerek, programını sonlandırdı.

Projeleri aktardı

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, halkımızın yararına olacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda bizlerde yeni projelerin yapılacağı alanları inceledik ve değerlendirmelerde bulunduk. Halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek olan projeleri, ivedilikle hayata geçireceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Yıldırım, iki ilçedeki yeni proje alanlarını inceledi
Yıldırım, iki ilçedeki yeni proje alanlarını inceledi
Yıldırım, iki ilçedeki yeni proje alanlarını inceledi
Yıldırım, iki ilçedeki yeni proje alanlarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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