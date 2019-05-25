Yıldırım: "İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır"

Yıldırım: "İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.
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Yıldırım: İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır
Kaynak: AA
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