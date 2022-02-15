Yıldırım Holding'den İsrail'de bir gazetede yayımlanan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Yıldırım Holding, holdinge dair İsrail'de bir gazetede yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Holding açıklamasında, İsrail'de 14 Şubat'ta yayımlanan Globes gazetesindeki iddialara açıklık getirmek istendiği belirtildi.

Açıklamada, Yıldırım Holding'in, 2011 yılından beri, dünyanın 3. büyük konteyner deniz taşımacılığı şirketi CMA CGM Group'ta yüzde 24 hissesi bulunduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"CMA CGM Group, Fransız asıllı bir şirket olup içinde Fransız devletinin de hissesi vardır. Şirket, dünyada 52 tane terminal ve liman işletmektedir. Aynı zamanda Lübnan'daki Beyrut Limanı'nın ve Suriye'deki Lazkiye Limanı'nın işletmecisidir. Hizbullah terör örgütünün Lübnan'da faaliyette olmasından yola çıkılarak ve hissedarı olduğumuz CMA CGM'nin Beyrut Limanı'nı işletmesi ile çok zayıf bir bağlantı kurularak asılsız bir iddia ortaya atılmıştır. Bunun yanında, Yıldırım Holding'in Suriye'deki Lazkiye Limanı'nın işletmecisi olduğu, asılsız bir şekilde iddia edilmiştir. Bu asılsız iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Yıldırım Holding'in şimdiye kadar Suriye'de hiçbir ticari faaliyeti olmamıştır.

Bu mantık silsilesinin, sözde Hizbullah terör örgütü bağlantısını kurmaya yetecek kadar güçlü bir argüman taşımadığı aşikardır. CMA CGM Group üzerinden dolaylı bir ilişki kurulmaya çalışıldığını ve temeli olmayan bir iddianın dünya kamuoyuyla paylaşıldığını görüyoruz. Bu, tamamen siyasi bir oyun olup Yıldırım Holding'in apolitik duruşuna ve çalışma sistemine aykırı bir durumdur. İhalede bulunan İsrail şirketleri, Yıldırım Holding'in İsrailli yerel şirketle yapmış olduğu konsorsiyumu ihaleden elemek için siyasi ve ticari bir ahlaksız oyun ortaya koymuştur. Bu ihaleden diskalifiye edilmemizin, gerçek anlamda bir ulusal güvenlik meselesi olmadığına yüzde yüz eminiz. Doğu Akdeniz bölgesindeki politik pozisyonlar ve ülkeler arası siyasetin bir sonucu olarak, bizim gibi bir Türk firmasının İsrail'de böyle büyük bir stratejik liman yatırımı yapmasının önüne geçmek için faziletsiz bir oyun oynanmıştır."

İsrail devletinin, ülkenin giriş-çıkış kapılarından en büyüğü olan Hayfa Limanı'nın bir Türk firmasının eline geçmesine politik olarak uygunluk vermemek için Yıldırım Holding'in tertemiz uluslararası sicilini lekelemiş olduğu belirtilen açıklamada, "Hayfa Limanı'nı İsrail asıllı firmalara vermek ve Yıldırım Holding'i ihaleden elemek için böyle bir gerekçe ortaya konmamalıydı. Yıldırım Holding olarak bunu şiddetle kınıyoruz. Uluslararası ve Türkiye'deki mahkemelerde tazminat davası açacağımızı, ihaleyi düzenleyen İsrail Kamu İştirakleri İdaresi'nin ve bu asılsız haberi yayımlayan Globes gazetesinin karalama ve terörle ilişkilendirme faaliyetini dava edeceğimizi beyan ediyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Yıldırım Holding olarak esas üzüntümüz, ihaleden elenmemiz değil, asılsız bir sebep gösterilerek Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı olduğumuz iftirası ile elenmiş olmamızdır. Yıldırım Holding'in asla ve asla hiçbir yasa dışı örgütle ilişkisi olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. İsrail devlet yetkililerini böyle bir karar aldıkları için kınıyoruz. Hukuki haklarımızı mahkemelerde arayacağımızı kamuoyuna beyan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.