Yıldırım: "Hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftarına katıldı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftarına katıldı.
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Kaynak: AA
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