Yıldırım: "Her amatör spor kulübüne yılda 100 bin lira destek vereceğiz"
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.
Kaynak: AA
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