Yıldırım: "Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.
Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayını sosyal medyayı salladı! İlk yankılar ortaya çıktı
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