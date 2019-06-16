Yıldırım: "Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün...
CANLI YAYIN: EKREM İMAMOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI! CANLI AKTARIYORUZ

Yıldırım: "Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

Kaynak: AA
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