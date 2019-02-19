Yıldırım, Görevini Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a Devretti (1)
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın gelişi Yıldırım'ın Celal Adan'ı karşılaması Binali Yıldırım'ın konuşması ve görevini devretmesi TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devretti.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın gelişi
Yıldırım'ın Celal Adan'ı karşılaması
Binali Yıldırım'ın konuşması ve görevini devretmesi
TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devretti.
Kaynak: AA