Yıldırım Gibi Yetişti!

Fenerbahçe, ilk yarıyı 33 puanla tamamlayıp şampiyonluk yolunda yeniden iddialı duruma gelirken, bu süreçte takımı toparlayıp ayağa kaldıran perde arkasındaki güç Başkan Aziz Yıldırım oldu.

Osmanlı maçı sonrası çok ön planda gözükmeyen Yıldırım, hem Aykut Kocaman'ın geri dönüşünde hem de takımın ayağa kalkmasında önemli rol oynadı.

1- HOCAYI DÖNMEK İÇİN İKNA ETTİ

Osmanlıspor maçı sonrası "Gereğini yapacağım" diyen Aykut Kocaman istifanın eşiğindeydi. Başkan Aziz Yıldırım, açıklamayı duymazdan gelip hocanın geri dönüşünü sağlayan en önemli etken oldu.

2- TAKIMI YENİDEN HEDEFE KİLİTLEDİ

Yıldırım, Osmanlı maçı sonrası mental olarak dağılan takımı, bitime 6 maç kala yeniden hedefe kilitledi. Bunda verdiği prim sözü etkili oldu.

3- DEPLASMAN MESAİSİNİ AKSATMADI

Yıldırım, cezalı olmasına rağmen Antalya, Bursa ve Konya maçlarında takımla birlikte kampa girdi. Maç günü ise işleri nedeniyle İstanbul'a döndü.

4- HAVAYOLU, KARAYOLU, DEMİRYOLU

Antalya'dan maç günü uçakla, Bursa'da otomobille dönen Aziz Yıldırım, Konya'da uçak bulamayınca Yüksek Hızlı Tren'i kullanıp toplantılarına yetişti..

5- HER MAÇ GECESİ KONUŞMA YAPTI

Aziz Yıldırım, deplasmanda her maç gecesi takıma konuşma yaptı. "Siz mücadele edin, mevcut kaliteniz zaten galibiyeti getirecek" mesajıyla futbolcuları maçlara hazırladı.

6- OYUNCULARLA BİRE BİR GÖRÜŞME

Özellikle kaptanlar Volkan ve Mehmet Topal'ın taşın altına elini koymasında Başkan'ın payı büyüktü. Giuliano, Valbuena gibi oyuncular Başkan'ın sık sık görüştüğü isimler oldu...

7- SON MAÇTA GENÇLERE MOTİVASYON

Aziz Yıldırım, Konyaspor deplasmanı öncesinde ise altyapıdan gelen gençlerle sohbet etti. Özellikle ertesi gün maçta oynayan Oğuz Kağan'a Fenerbahçe'nin değerini anlattı.

8- SEÇİM DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN BAŞARI

Aziz Yıldırım, sürekli kongre üyeleriyle bir araya geliyor. Yıldırım, bu görüşmelerde camiaya "Seçim değil, sezon önemli. Takımın başarısı her şeyin önünde" mesajı veriyor.

9- TRANSFER İÇİN FEDAKARLIK

Aziz Yıldırım, zorlu mali şartlara rağmen transfer için yoğun çaba harcıyor. Özellikle teknik heyetin talebi doğrultusunda bir sol bek almak sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefi. (Sabah)