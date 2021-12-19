Yıldırım gençlerle yönetiliyor

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, ilçede yaşayan genç nüfusun ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi için Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin başkanları ile toplantı düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği gençlik buluşmasında Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki 56 kulüp başkanı ile bir araya geldi. Programda söz alan bilim, kültür-sanat ve spor toplulukları başkanları Yıldırım Belediyesi'nden beklentilerini dile getirirken, ilçeye dair fikirlerini ve projelerini paylaştı. Yıldırım'ı ortak akılla yönettiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlik çalışmalarımıza gençlerimizin rehberlik etmesini çok önemsiyoruz. Bu yüzden sık sık gençlerimizle bir araya gelip, onların fikirlerini ve önerilerini dinliyoruz. Gençlerimiz bize de enerji veriyor. Bugün ekip arkadaşlarımız, Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin başkanları ile bir araya gelerek belediyemizin gençlik çalışmaları hakkında gençlerimizi bilgilendirdi ve onların beklentilerini ve taleplerini dinleyerek notlarını aldı. Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda birlikte aldığımız kararlarla yeni projelerin temellerini atacağız. Gençlerimizle buluşmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Yıldırım'ı gençlerimizle birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA