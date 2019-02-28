Yıldırım: "Gençlerin Akıl Terini Olabildiğince Kullanacağız" - İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bilişim çağında gençlere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Teknolojiyi üretecek olan gençlerdir. Gençlerin akıl terini olabildiğince kullanacağız, alın terini, akıl teri aldı. Beraber yapacağız, İstanbul büyük bir şehir hepinize ihtiyacımız var." dedi.

Yıldırım, AK Parti Çekmeköy Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençler Soruyor, Başkan cevaplıyor" başlıklı toplantıda gençlerle bir araya geldi.

Bir gencin, "İş görüşmelerinde hep tecrüben var mı diye soruyorlar, yeni mezunuz tecrübemiz nasıl olsun, şans verilmezse bu tecrübeyi nasıl edineceğiz?" şeklindeki sorusuna, "Fırsat verilirse bizim insanımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz de sizin gibi mezun olduk staj yapmak için kapı kapı gezdik. Bizim başkanlığımızda gençler bizim en büyük destekçimiz olacak. Siz dijital yerlisiniz, biz göçmeniz. Biz, sizin yanınızda bilgi toplumunun üyesi haline geleceğiz. Size daha çok ihtiyacımız olacak." diye yanıt verdi.

Yıldırım, "İBB'nin sanata ve sanatçıya nasıl desteği olacak?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Kültür ve sanatta İstanbul son 16 yılda ciddi ilerleme sağladı ama yeterli değil. Arnavutköy'de film platoları kuracağız. Kültür ve sanat bir yerde ne kadar gelişirse orada çatışma, gerginlik ve ayrışma o kadar azalır. Sadece güzel güzel binalar yapmayacağız, onların içini ve ruhunu da dolduracağız."

Yıldırım, paramediklerin iş alanlarının geliştirmesi için neler yapılabilir sorusuna ise "Paramedikler son yıllarda gözle görülür farklar oluşturmaya başladılar çok güzel hizmetler veriyorlar. Bunların yaygınlaştırılması lazım. Yeni meslek dalları için birçok bölümler açıldı ama devletin istihdam politikaları bunlara göre güncellenmedi. Sorun mevzuatın teknolojinin gelişmesi karşısında yetersiz kalmasıdır."yanıtını verdi.

"İstanbul'daki nüfus artışını önleme adına nelere yapacaksınız?" sorusuna karşılık Yıldırım, şöyle konuştu:

"Son iki yıldır İstanbul aldığından daha fazla göç veriyor. Geçen yıl 60 bin azaldı İstanbul'un nüfusu, dolayısıyla doygunluk seviyesine erişti. İstanbul'un mevcut nüfuslu daha kolay yaşanabilir bir şehir haline nasıl getirilir ona çalışmamız lazım. Ben yasaklamaları ve kısıtlamaları sevmem, sonuna kadar özgürlükçüyüm. Çözüm üretemezseniz yasaklar en kolay iş. İstanbul'u daha yaşanılır bir şehir yapmak için bu bağlamda projelerimiz var. İstanbul'da trafik ve ulaşım konusunu büyük ölçüde halledeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Toplu ulaşımın payını daha çok artıracağız. Trafiği rahatlatacağız."

"Gençlerle ilgili özel bir daire kuracağız"

Yıldırım, gençler için yapacağı projelere de değinerek, gelecekte bilişimin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilişim çağında gençlere ihtiyacımız var. Teknolojiyi üretecek olan gençlerdir. Gençlerin akıl terini olabildiğince kullanacağız, alın terini akıl teri aldı. Beraber yapacağız, İstanbul büyük bir şehir hepinize ihtiyacımız var. 'Fikir senden destek bizden' bu anlamda sloganımız. Gençlerin enerjisini İstanbul'un geleceğini inşa etmek için kullanacağız. Gençler için gerekli alt yapı ve zemini hazırlayacağız."

İstanbul'daki dikey mimariyi önlemek için yapacaklarını aktaran Yıldırım, "Bizim seçim manifestomuzda yatay mimari esas alınacak dedik. Bizim meclisimizde siparişe göre plan tadilatı olmayacak. Bireysel emsal artışı olmayacak. Yatay mimari esas alınacak. Esas olan yatay mimari ve deprem dönüşümüdür. Bunu yaparken gençlerin çok daha fazla kadrolarımızda yer aldığını göreceksiniz. Bizim seçim manifestomuzda yatay mimari esas alınacak dedik. Bizim meclisimizde siparişe göre plan tadilatı olmayacak. Bireysel emsal artışı olmayacak. Yatay mimari esas alınacak. Esas olan yatay mimari ve deprem dönüşümüdür. Bunu yaparken gençlerin çok daha fazla kadrolarımızda yer aldığını göreceksiniz. Gençlerle ilgili özel bir daire kuracağız. İstanbul bir tasarım şehri. Haydarpaşa'yı tasarım merkezi yapacağız. Yeter ki gençlerimiz proje üretsin." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, tanzim satış noktalarının, seçimden sonra devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Memnunsanız devamı gelir, memnunsanız niye değiştirelim? Belediyenin asli işe halcilik yapmak değil ama piyasanın da dengelenmesi lazım. Bu iş fayda sağladığı sürece devam edecek." diye cevap verdi

Binali Yıldırım, havaray ile ilgili bir soru üzerine, İstanbul'da 7 güzergahta havaray projesi olduğunu, uygun olan yerlerde de bu sistemi devreye sokacaklarını söyledi.

Toplantının sonunda gençlere önerilerde bulunan Yıldırım, "Siyaset bir meslek değildir. Siyaset bir yaşam tarzıdır, bir müddet yapılır sonra başka alanlarda hayatınızı sürdürürsünüz. Siyaset ömür boyu yapılacak bir iş değildir. Onun da bir süresi vardır ve o sürede yapılır. Siyaset yapmak demek insana hizmet yapmak demektir. Arkasında insana faydalı olmak yoksa o zaman siyaseti yapmanın bir gereği yok." dedi.

Kaynak: AA