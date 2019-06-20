Yıldırım: "Gençlerimiz belediyeye ait spor salonlarından bedava yararlanacak"
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?