Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" Programına Katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da yeterince park alanı olmadığını belirterek, "1 milyon 700 bin park yerine ihtiyaç var. Sokaklar da dahil, yeraltı, yer üstü otoparklar da dahil bunların tamamı 700 bin kadar. Yani 1 milyondan fazla park yerine ihtiyaç var." dedi.

Yıldırım, Bağdat Caddesi'nde bir kafede düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı.

Bazı mahalle ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Bu uygulamanın sebebine bakmak lazım. Niye bu? Yeterince park yok. 1 milyon 700 bin park yerine ihtiyaç var. Sokaklar da dahil, yeraltı, yer üstü otoparklar da dahil bunların tamamı 700 bin kadar. Yani 1 milyondan fazla park yerine ihtiyaç var. Bu sokaklar aslında işgal ediliyor. Park falan değil. Sokaklar işgal edildiği için de trafik tıkanıklığı oluyor. Bizim oradaki hedefimiz, sokak parklanmalarını ilk etapta yüzde 30 azaltmak." diye konuştu.

Gençlerin belediye seçimlerinde vereceği kararın önemine değinen Yıldırım, yaklaşık 1,5 aydır kampanyayı yürüttüğünü, bu süreçte İstanbul paydaşlarıyla bir araya geldiğini ve gençlerle de buluştuğunu, gençlerin sorularına cevap vererek ona göre politika belirlediklerini söyledi.

"Ulaşım Asistan'ı diye bir yazılım hazırlatıyoruz"

Binali Yıldırım, kendisi için hazırlanan "Onu da yaptım" capslerini çok beğendiğini belirterek, akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:

"Cep telefonları yaşam destek ünitemiz. Ulaşım Asistan'ı diye bir yazılım hazırlatıyoruz, online. İstanbul'un her tarafında ne var, ne yok, hangi araçla gitmeniz gerekiyor, hangisi daha hesaplı, o bölgelerde neler var, neler yok hepsi önünüze gelecek. 7-24 interaktif bir yazılım. Amaç cep telefonun hayatımızı kolaylaştırması. Tabi cep telefonunun da bağımlılık haline gelmemesi lazım. Bağımlılık ayrı bir sorun."

Binali Yıldırım, AK Parti iktidarlarının önemli özelliğinin, sürekli çıtayı yükseğe çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz, ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmak. Bazı alanlarda bunu başardık. Türkiye sağlıkta ve ulaşımda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdi, diğer alanlarda da 10 ile 20 arasında dolanıyor." dedi.

"Otopark yapmadan bina ruhsatı verilmeyecek"

Yenilenebilir enerji ile ilgili soruya da cevap veren Yıldırım, bu konuyla ilgili projelerinin olduğunu belirterek, "Konutların ortak elektrik giderlerini karşılayacak şekilde güneş panelleriyle yapmayı planlıyoruz ama bunun bir altyapısını hazırlamamız lazım. Yani bütün hak sahiplerinin itiraz etmeyeceği bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ama hemen devreye sokacağımız proje, Sıfır Atık Projesi. Evsel atıklar önceden ayrıştırılacak ve uygun olanlar geri dönüşüme kazandırılacak. Bunların bir kısmı, enerjiye, bir kısmı gübreye dönüştürülecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki otopark sorununa yönelik soru üzerine de Yıldırım, "Bizim dönemimizde inşallah İstanbullular destek verirse, otopark yapmadan bina ruhsatı verilmeyecek. Mutlaka otopark yapacak. Artı, otoparkları da vatandaşa yap-işlet modeliyle yaptıracağız, her otopark yerine bir tapu vereceğiz. Yani mülkün olacak otopark, senin. Bu şekilde beş yıl içinde trafiğin tıkanma sebebi olan bu otoparklarda az da olsa bir iyileşme mutlaka sağlanacak." dedi.

Kaynak: AA