Yıldırım: "Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlara tapu verilecek

Yıldırım: "Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlara tapu verilecek

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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