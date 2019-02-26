Yıldırım: "Gece Gündüz Çalışıyoruz, Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Yıldırım: "Gece Gündüz Çalışıyoruz, Çalışmaya Devam Edeceğiz"

, AK Parti'nin Erzincan mitingi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Erzincan Mitingine katıldı, hemşerilerine hitap etti.

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AK Parti'nin Erzincan mitingi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Erzincan Mitingine katıldı, hemşerilerine hitap etti.
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Kaynak: AA
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