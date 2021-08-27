Yıldırım: "Gaziantepli KOBİ'lerin KOSGEB mağduriyeti artık gündem olmamalı"
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Yıldırım: "Gaziantepli KOBİ'lerin KOSGEB mağduriyeti artık gündem olmamalı"

Yıldırım: 'Gaziantepli KOBİ'lerin KOSGEB mağduriyeti artık gündem olmamalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, KOSGEB ile yargı süreci sona eren KOBİ'lerin alacaklarının ödenme sürecinin de tamamlanarak, 10 yıllık mağduriyetin son bulması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, KOSGEB ile yargı süreci sona eren KOBİ'lerin alacaklarının ödenme sürecinin de tamamlanarak, 10 yıllık mağduriyetin son bulması gerektiğini söyledi.

GTO Başkanı Yıldırım konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"2011 yılında Gaziantep KOSGEB İl Müdürlüğünce KOBİ'lere verilen proje bazlı desteklerde yaşanan bir takım sıkıntılardan ötürü başlayan yargı süreci sona ermiş ve firmalarımız aklanmıştır. Bir ay önce KOSGEB ile yargı süreci sonlanan Gaziantepli firmalara yakında sevindirici haberler geleceğini müjdelemiştik. Ancak üyelerimizle süreci değerlendirdiğimizde talep ettikleri alacakların ödenmesinin mevzuat gereği uygun olmadığı yanıtını aldıklarını öğrendik. KOBİ'lerimiz destek almaya hak kazanan projeleri kapsamında gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alımlarının ödemelerini yapmış, geri ödeme dosyası ve belgeleri onay için kuruma sunulmuş, kurumdan geri ödeme kararı çıkmış ancak yargı süreçleri nedeniyle durdurulmuş/iptal edilmiştir. Yargı sürecinin tamamlanması ile birlikte yeniden ödeme talebinde bulunan firmalarımız alacaklarının zaman aşımına uğradığı gerekçesi ile ret cevabı almıştır. Zaten yasal süreçten dolayı KOBİ'lerimizin KOSGEB Veri Tabanı sistemleri kapalıydı ve KOSGEB desteklerinden 10 yıldır faydalanamıyorlardı. KOBİ'lerimizin hak edişlerinin ödenmemesi mağduriyetleri daha da büyütmektedir. KOBİ'lere destek için kurulmuş olan KOSGEB gibi özel bir kurumdan bu konu bir daha gündeme gelmeyecek şekilde mağduriyetleri giderecek bir formül ile çözüm beklemekteyiz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım: "Gaziantepli KOBİ'lerin KOSGEB mağduriyeti artık gündem olmamalı" - Haberler
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