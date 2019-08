Yıldırım: "Gayret ettik, çalıştık, yılları boşa geçirmedik"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün altyapıda Avrupa'nın birçok ülkesinden, Amerika'dan daha iyi durumdayız. Nasıl oldu, gayret ettik, çalıştık, yılları boşa geçirmedik." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinlik kapsamında dün kente gelen Yıldırım, bugün Yeşilyurt Belediyesinin sosyal tesislerinde partililerle buluştu.

Malatya'da gençlerle bir araya gelerek dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, programının çok önceden planlanmış resmi bir ziyaret olmadığını artık sosyal medyanın her alanda çok etkili olmaya başladığını ifade etti.

Yıldırım, bir fikrin dalga dalga sosyal medyadan yayıldığını ve eyleme dönüşebildiğini bu etkinlikte gördüklerini dile getirerek, bundan sonra benzer programlara farklı illerde devam edeceklerini kaydetti.

Dün gerçekleştirilen programda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle telefonda görüştüğünü aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her yönüyle güzel, faydalı bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Bize böylesine güzellikleri yaşattığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz büyük fırsatları olan aynı zamanda da önemli tehditlerle karşı karşıya bir ülke. Bölgemizin selameti, geleceği için Türkiye'nin ayakta, güçlü olması lazım. Bunun için de ihtiyacımız olan şey, birbirimize inanç, güvenme ve kardeşliğimizi çok daha güçlendirerek yolumuza devam etmemiz. Ayrılıklarımızı her zaman zenginlik olarak görmek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin gerçekten büyük bir potansiyeli ve imkanı var. Stratejik bir konumu var. Bu da tabiatıyla bazılarının iştahını kabartıyor. Bu bakımdan ne kadar birbirimize kenetlenir, birlikte hareket edersek çok daha güzel bir geleceği gençlerimiz ve evlatlarımız için hazırlamış oluruz."

"Altyapı anlamında çok güzel işleri başardık"

"Elhamdülillah son 15-16 yıl içerisinde altyapı anlamında çok güzel işleri başardık. Ülkemizi bir yandan bir yana yollarla, otoyollarla, internet ağlarıyla, köprülerle donattık. Bu aslında geleceğe yönelik önemli bir adımdı." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aslında bugünün ihtiyacı değil gelecek yılların ihtiyacı göz önüne alınarak yapılmış bir iştir. 2003'te Türkiye altyapı gelişmişliği bakımından, yollar, havaalanları, dünyanın 39. ülkesiydi. 2017 sonunda 9. sıraya yükseldik. Bugün altyapıda Avrupa'nın birçok ülkesinden, Amerika'dan daha iyi durumdayız. Nasıl oldu, gayret ettik, çalıştık, yılları boşa geçirmedik. Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızla İzmir-İstanbul otoyolunu açıyoruz. Belki Türkiye'de birçoğunun böyle bir otoyolun yapıldığından bile haberi yok. Bu ne anlama geliyor, 8,5 saatlik İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakikaya düşüyor. Bir başka deyişle 4,5 milyar lira yıllık yakıttan ve zamandan tasarruf. 350 milyon ton egzozun daha az havaya verilmesi anlamına geliyor. Bunlar hep ekonomiye katkılar. Şimdi artık öyle zannediyorum ki İzmir'den İstanbul'a uçak yerine birçok vatandaşımız aynı şekilde İstanbul'dan İzmir'e uçak yerine kara yoluyla gitmeyi tercih edecek. İzmit Körfezi'nden Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak. Sadece o köprü bile 1,5-2 saat tasarruf sağlıyor. Dört dakikada geçiyorsunuz."

Binali Yıldırım, bölünmüş yolların trafik kazalarını yüzde 63 azalttığına dikkati çekerek, "Araç sayısı 2,5 kat arttı. Ölümlü kaza sayısı aynı kaldı. Bir insanın dahi hayatını kurtarmaya bu yollar vesile olduysa bu bile parayla pulla ölçülecek bir şey değildir." diye konuştu.

"Ülkemizde güçlü siyasi irade var"

"Ülkemizde boş, anlamsız tartışmalar, insanların faydasına olmayan, insanların moral değerlerini olumsuz etkileyen tartışmalar yerine geleceği, daha güzel Türkiye vizyonunu, hayalini daha çok konuşmalıyız. Bunu yapacak potansiyelimiz var." ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün bazı sıkıntılarımız olabilir. Her zaman sıkıntı olur. Derler ki derdi olmayan ölüler ve delilerdir, yaşayan her insanın derdi var. Aslında onların da derdi var, biz onların dünyasına giremiyoruz. Dert olacak, sorun olacak ama o sorunları çözecek bir de irade olacak. Elhamdülillah böyle bir irade var. Ülkemizde güçlü siyasi irade var. Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız sadece Recep Tayyip Erdoğan, bir isim değil Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin de değil bölgenin kaderiyle özdeşleşmiş durumda. Dolayısıyla ülkemizde istikrarımızı, güçlü siyasi iktidarı örselemeye çalışan bir takım faaliyetler görüyoruz. İnşallah daha güçlü şekilde 2023'e kadar altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Sadece Türkiye değil gönül coğrafyamızdaki kardeşimizin selameti için canla başla çalışacağız."

Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını yenerek, bir üst tura yükselen Yeni Malatyaspor'a başarılar diledi.

Daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yıldırım'a kılıç hediye etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Yıldırım'a yaş ve kuru kayısı hediye etti.

Yıldırım ve beraberindekiler programının ardından Yeşilyurt Belediyesi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

Programa Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA