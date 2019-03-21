Yıldırım Esenyurt'ta Sanayici ve İşadamlarıyla Biraraya Geldi

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta işadamları ve sanayicilerle bir araya geldi. Yıldırım'a AK Parti Esenyurt adayı Azmi Ekinci de eşlik etti.

"BİR KAÇ YIL İÇİNDE DEĞİŞİMİ, ARADAKİ FARKI GÖRECEKSİNİZ"

Programda konuşan Yıldırım, Esenyurt'ta yaklaşık 3 bin fabrikanın bulunduğunu ve Türkiye üretiminin yüzde 7'sine sahip olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, ilçenin daha çok yatırıma ihtiyacının olduğunu belirtti. Yıldırım, "Sanayicilerimizin alt yapı ihtiyaçları var. Bunların hepsini inşallah oturup enine boyuna konuşacağız ve ortak akılla bu işleri yapacağız. 94'ten beri Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz. Bugüne kadar en iyisini yaparım demedim. Sanayiciler ile ilgili bir karar vereceğim zaman onlarla bir araya gelip konuşurum. Bunun dışında ben herkesten daha iyi bilirim derseniz çok yazık edersiniz. İnşallah Allah nasip eder, bu mübarek şehrin yönetiminde bize destek verirseniz birkaç yıl içinde değişimi, aradaki farklı göreceksiniz" dedi.

"SAĞLIK TURİZMİNDE ESENYURT'U MERKEZ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Esenyurt'la ilgili projelerinden bahseden Yıldırım, "Esenyurt birçok zenginliği olan ilçemiz. Esenyurt'un jeotermal sıcak su kaynağı var. Bu kaynağı Esenyurt için bir servete dönüştürülebilir. Planlarını yaptık. Tamamlayıcı sağlık turizminde Esenyurt'u merkez haline getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA