Yıldırım Egm Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah 2018'de terör meselesini Türkiye'nin gündeminde daha aşağı sıralara indireceğiz." dedi.



Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Merkezde, Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok, Yıldırım'a, yeni yıla güven ve huzur içinde girilmesi için alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.



Şu anda, 81 ilde aktif olarak 105 bin polisin görev başında olduğunu belirten Altıok, 160 bin polisin ise her an göreve çağırılacak şekilde beklediğini söyledi.



Yeni yıl öncesinde, asayiş uygulamaları ve terör operasyonları gerçekleştirdiklerini ifade eden Altıok, MOBESE kameralarından merkeze aktarılan görüntüleri Başbakan Yıldırım'a anlattı.



An itibarıyla Türkiye'de herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını bildiren Altıok, vatandaşın yeni yıla huzur içinde girmesi için çalıştıklarını kaydetti.



Başbakan Yıldırım da Altıok'a teşekkür ederek, "Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.



Bilgisayar başında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüleri inceleyen polislerin yanına giden Yıldırım, buradaki ekiplerin yeni yıllarını kutladı.



Yıldırım, telsizden polislerin yeni yılını kutladı



Daha sonra emniyet müdürleri ve daire başkanlarıyla bir araya gelen Yıldırım, telsizden polis teşkilatının yeni yılını kutladı. Yıldırım, polislere şöyle seslendi:



"Kahraman Türk polisi, mesai mefhumu gözetmeden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının tesis edilmesindeki üstün görev anlayışınızın, başarılı ve özverili çalışmalarınızın 2018 yılında da aynen süreceği inancıyla, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, sizlere ve fedakar ailelerinize yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizin alnından, gözlerinden öpüyorum. Sağolun."



Başbakan Yıldırım daha sonra canlı olarak bağlandığı Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'dan illerindeki son durum hakkında bilgi aldı.



Vali Güzeloğlu ve il emniyet müdürlerinin, "illerinde herhangi bir sorunun olmadığını" söylemesi üzerine Yıldırım, tüm personelin yeni yılını kutladı. Yıldırım, fedakarca çalışan güvenlik güçlerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.



"Allah kardeşliğimizi daim etsin"



Koordinasyon merkezindeki emniyet personeline de seslenen Yıldırım, "Allah yeni yılda kardeşliğimizi daim etsin. Ülkemizin huzurunu, güvenliğini daim etsin. Sizlerin 2017'de gösterdiği üstün gayret ve fedakarca çalışmalarınız sebebiyle çok şükür terörle mücadelede kayda değer, önemli mesafe katettik. Bugün artık terörün, teröristin değil, devletin gücü her yerde hissedilir hale geldi. Ayak basmadığımız, bayrağımızı dalgalandırmadığımız hiçbir toprak parçası kalmadı." dedi.



Bütün bunların, kararlı duruşları ile güvenlik teşkilatının bu konudaki azimli gayreti ve kararlı çalışmalarıyla olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"İnşallah 2018'de terör meselesini Türkiye'nin gündeminde daha aşağı sıralara indireceğiz. Göreve gelirken, 'Vatandaşlarımız rahat etsin, bu terör belasını bu memleketin gündeminden çıkaracağız' demiştik. O yönde de kararlı çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar sadece teröristlerin saldırılarına karşılık vermek değil, aynı zamanda taarruz esaslı, üzerlerine giderek, inlerine girerek, onları 'kış, yaz' demeden etkisiz hale getirme üzerinde bir politikayla, mücadele tarzıyla bu noktalara geldik. İnşallah bundan sonra enerjimizi azaltan bu beladan ülkemizi de milletimizi de sizler sayesinde kurtarmış olacağız. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize huzur, kardeşlik, barış vesilesi olmasını diliyorum."



Yeni yıla Koordinasyon Merkezi'nde girdi



Yıldırım, 2018'de terör meselesinin daha az konuşulacağını dile getirerek, "Bir şeyi başarmak için önce inanmak lazım. Bizim teşkilatımız bu işe inanıyor, güveniyor ve mücadeledeki kararlılığımız her geçen gün daha da artıyor. Koordinasyon çok önemli. Polis, jandarma, korucu, asker... Terörle mücadele tarihinde hiçbir zaman görülmemiş şekilde bir iş birliği, koordinasyon var. Bu da sonuca müspet şekilde yansıyor." diye konuştu.



"Eğer birbirimizden bilgi saklarsak, eğer aramızda kopukluk devam ederse, bunun bedelini sadece emniyet mensuplarımız değil, millet olarak ödüyoruz." diyen Yıldırım, 15 Temmuz'da, terörle mücadelede hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını söyledi.



Yeni yıla Koordinasyon Merkezi'nde giren Başbakan Yıldırım, merkezden ayrılırken polislerle fotoğraf çektirdi.